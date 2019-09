Zeeuwse jeugdzorgmedewerkers staken: 'Niet allemaal want de jeugdzorg draait altijd door'

"De jeugdzorg in Zeeland ligt vandaag niet plat. De groepen draaien gewoon door. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen er niet onder lijden dat wij staken", vertelt Carina Kesteloo, voorzitter van de ondernemingsraad van Juvent. "Maar aan de andere kant willen we ook duidelijk laten merken dat er iets moet veranderen."

Loek Schuurbiers uit Vlissingen werkt op een groep met twaalf jongeren die kampen met gedragsproblemen. Hij is vandaag vrij en stapt daarom gewapend met twee scheidsrechtersfluitjes de bus in. "De werkdruk is hoog. We zijn zelfsturend geworden. Dat brengt een hoop verantwoordelijkheid en administratie met zich mee. Daarom moet er geld bij."

Arbeidsvoorwaarden

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er binnen de jeugdzorg gestaakt wordt. De jeugdzorgmedewerkers willen meer geld voor de zorg (750 miljoen euro), minder administratiedruk en 200 miljoen euro voor "fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden" voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in het land. Volgens de vakbonden komen de medewerkers niet meer toe aan hun werk en dat is kinderen en gezinnen helpen.

In Zeeland zijn er ongeveer 5.800 kinderen die jeugdzorg krijgen. Ruud Stevens, bestuurder van Juvent, luidde al eerder de noodklok. "De vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Maar waar bij mij de grootste zorg zit is dat we de laatste jaren grote verschillen zien ontstaan tussen de verschillende regio's en zelfs gemeentes. Jongeren weten daardoor niet meer waar ze aan toe zijn. Het hangt van de plek af waar je woont of er wel geschikte hulp kan worden geboden."

