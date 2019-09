Westkade Sas van Gent nog minstens een jaar dicht

Westkade in Sas van Gent na vijf maanden nog altijd afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

De doorgaande weg over de Westkade is eind februari afgesloten nadat duidelijk werd dat de kade ter hoogte van het bedrijf Rosier zo verzwakt is dat de weg spontaan kan verzakken of wegschuiven. Het herstel van de Westkade kost in totaal 7,5 miljoen euro. Het college van B&W stelt de raad voor om vanuit de gemeente een bijdrage van 850.000 euro beschikbaar te stellen. Dit voorstel wordt eind september door de gemeenteraad behandeld.

Bouw duurt jaar

Het bedrijf Rosier zal opdrachtgever zijn van het bouwproject voor de nieuwe Westkade. De afgelopen periode is gewerkt aan tekeningen en technische voorbereidingen. Na het definitieve besluit over de budgetten worden de vergunningen aangevraagd. Na de vergunningverlening is naar verwachting 12 maanden nodig om de kade van 210 meter te slopen en opnieuw aan te leggen.

Alternatieve routes

Ook is een tijdelijke enkelbaans route voor personenauto's onderzocht. Deze weg zou langs de kade en over het terrein van Rosier lopen. Helaas blijkt het technisch niet haalbaar om deze weg over het bedrijfsterrein aan te leggen. Zo is onder meer de beschikbare ruimte te beperkt en zijn er te ingrijpende aanpassingen nodig. Daarom zal voor auto's en vrachtverkeer de huidige omleidingsroute via de Tractaatweg in stand blijven.

