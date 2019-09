Agrimarkt moet vijftien werknemers laten gaan

Tot 31 oktober werkt het personeel van het kantoor dat gevestigd is in Wemeldinge door. "We zorgen ervoor dat onze klanten tot aan het einde van de rit worden bediend. Wij werken dus gewoon door," aldus commercieel directeur Wilfred van Elzakker. Hij is een van de vijftien die op zoek moet naar een andere baan. Tot op heden hebben de ontslagen personeelsleden nog geen ander werk gevonden. "Het is nog niet zolang geleden dat we het bericht hoorden over de overname. We worden wel verder geholpen met de zoektocht naar een nieuwe baan." Een aantal mensen zijn wel al in gesprek bij een nieuwe werkgever.

Voor de ongeveer 350 werknemers die in de supermarkt werken, zal er weinig veranderen. Zij behouden hun baan, maar krijgen een nieuwe baas en ander uniform. Hoe de Jumbo-vestigingen eruit gaan zien, weet de directeur niet. "Wij worden verder niet betrokken bij de plannen na 31 oktober."

Korte geschiedenis Agrimarkt

In 1970 wordt Agrimarkt bv opgericht als dochteronderneming van de destijds puur Zeeuwse boerencoöperatie CZAV. De eerste supermarkt komt in Goes. Een zelfbedieningswinkel waar zowel food als non-food wordt verkocht. De winkel loopt goed. Zo goed dat de klantenstroom in Goes niet goed meer te verwerken is. Op hetzelfde terrein wordt Agriland in 1984 geopend. Een winkel voor diervoeding en accessoires en tuinartikelen.

In oktober 1988 neemt Agriland een aantal filialen van Welkoop over. In een klap zijn er vestigingen van Agriland in Middelburg, Brielle, Wouw, Oud-Beijerland, Nieuwe Tonge en Terneuzen bij. In 1996 viert de Agrimarkt in Goes het 25-jarig jubileum. De jaaromzet is gegroeid van anderhalf miljoen gulden naar 38 miljoen gulden. Het aantal werknemers stijgt naar ongeveer 150 mensen. In 2001 wordt de supermarkt in Goes geheel nieuw gebouwd. In het nieuwe pand komt de formule van de Agrimarkt en Agriland onder één dak. Het oude pand van de Agriland wordt gesloopt en daar komt een nieuwe Agrisneltank.

Na 2000 groeit de Agrimarktformule. In Middelharnis (2001), Roosendaal (2002) en Middelburg (2007) worden supermarkten overgenomen en omgetoverd tot Agrimarkt. In 2007 opent een nieuwbouwvestiging in Vlissingen. Agrilandwinkels worden vervolgens onder gebracht in de Agrimarktwinkels. De resterende vestigingen van Agriland worden verkocht.

In 2012 gaat de vestiging in Middelburg dicht in verband met een gebrek aan parkeergelegenheid. In 2018 komt er een Agrimarkt in Terneuzen. Het aantal filialen komt op zes stuks.