Spetter, pieter, pater, hondjes in het water

Vandaag was de laatste dag dat het zwembad open was voor bezoekers. Hierna sluit het zwembad voor de winter. Voor de gelegenheid was het bad dan ook gevuld met 'normaal water' in plaats van chloorwater. En daar maakte Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen gebruik van. Liselot Smulders zat in haar badpak met een zonnebril op aan de kant van het zwembad. Haar hond zwom van links naar rechts. "Dit is toch geweldig zo'n dag. Mijn hond vindt het fantastisch en ik kan lekker in de zon zitten. Daarnaast leer je ook nog eens een heleboel andere hondeneigenaren kennen."

Baasje helpt haar hond uit het zwembad in Axel. (foto: Omroep Zeeland)

Annick werkt bij het dierenasiel in Terneuzen. "Voor ons is dit een fantastisch evenement om hondenbaasjes met elkaar in contact te brengen en geld op te halen voor onze stichting. Hiermee kunnen we het asiel weer upgraden: het dak, de keuken, alles. Het geld dat we vandaag ophalen, komt gewoon weer bij de diertjes terecht." Het is de achtste keer dat het evenement in het Axelse zwembad wordt gehouden. Vandaag kwamen er meer dan honderd bezoekers op af. "We hopen het volgend jaar weer te doen", aldus Annick.

Peter van Wolvelaar komt uit België en komt vandaag speciaal voor de hondenzwemdag naar Axel. "In België bestaat het niet en mijn hond Chica is dol op zwemmen. Dan zou je zeggen: ga naar het strand toe, maar in een zwembad zwemmen is veel fijner voor Chica. De zee is te woest. En hier kan ze natuurlijk lekker met andere honden spelen."