Er komt een monument voor de beroemdste inwoner van Dreischor, Opa (Jan) Kip

Opa (Jan) Kip (foto: Omroep Zeeland)

Reden van het plaatsen van dat monument zijn de vragen van oud-inwoners en ook toeristen. Kor van der Werve van de dorpsraad: "Mensen komen hier in het dorp een wandeling maken en lezen op het bord aan het huis waar hij woonde dat hij toen de oudste man van Nederland was. Dat was in die tijd heel bijzonder en in 1951, toen hij 100 werd, vierde het hele dorp vanaf dat moment elk jaar zijn verjaardag met een optocht en muziek."

Dit bord hangt aan de gevel waar opa Kip woonde en is onderdeel van een wandelroute door het dorp Dreischor (foto: Omroep Zeeland)

Na de watersnoodramp moest hij naar het ziekenhuis in Dordrecht waar hij bezoek kreeg van toenmalig koningin Juliana. Hij maakte op 30 april, Koninginnedag, zijn opwachting bij het defilé voor de koningin en in de daarop volgende zomer bezocht Juliana de getroffen gebieden waarop ze opa Kip weer ontmoette. Er is zelfs een straat naar opa Kip vernoemd in Dreischor, de Jan Kipstraat.

"Toen hij 105 jaar werd in 1956 kwam zelfs het Polygoon-journaal langs in het dorp, dat was echt een happening. Opa Kip was te zien in de bioscoop!". Zelf heeft Van der Werve opa Kip ook nog gekend. "Het was een goedlachse man. Toen hij overleed was ik 17 en werkte in Zierikzee. Ik kreeg vrij van de baas om naar zijn begrafenis te gaan, zo bijzonder vond men Opa Kip."

Het monument voor de bekendste inwoner van Dreischor wordt 21 november dit jaar onthuld.