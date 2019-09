D66: Wethouder slordig in dossier Waterpark Veerse Meer

Waterpark Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

Volgens wethouder Chris Simons is de uitspraak niet waar, zei hij vanavond tijdens de Raadscommissie Ruimte. Volgens Simons heeft men de ruimte gezocht voor de milieueffectrapportage, om te kijken wat het voor invloed invloed heeft op bijvoorbeeld het verkeer in Arnemuiden. "Dat kan beter met iets meer, dan met minder."

Ad van der Kreeke vindt het allemaal slordig en zet er zijn vraagtekens bij. "Men onderhandelt over een groot project, maar men weet niet waar men over onderhandelt." Wanneer er toch 950 wooneenheden komen, dan zou dat betekenen dat er bij een volle bezetting straks 5500 toeristen naar het park komen: "En dat is nog exclusief personeel." Van der Kreeke vraagt zich af wat dat betekent voor de gemeenschap in de omgeving.

Ad van der Kreeke (D66) (foto: Omroep Zeeland)

'Aap uit mouw? Een hele dierentuin!'

Later wordt pas over het bestemmingsplan gesproken en dan wordt pas echt duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies gaan komen. Op de vraag aan Ad van der Kreeke, of hij niet bang is dat er nog meer apen uit de mouw komen, zegt hij: "Ik zou niet verbaasd zijn als er nog een hele dierentuin ons stadje gaat bevolken."

200 voetbalvelden

Er is bij Arnemuiden, aan de oevers van het Veerse Meer al een Waterpark met tientallen woningen. In opdracht van Hogenboom Vakantieparken zullen er tussen de 600 en 800 luxe vakantievilla's bijkomen op landbouwgrond naast het huidige park en op het terrein van de huidige camping De Witte Raaf. Daar staan nu nog veel verouderde huisjes en stacaravans. Het nieuwe terrein beslaat straks ruim 110 hectare. Omgerekend komt dat neer op zo'n 200 voetbalvelden.

Bewoners bekijken plannen Vakantiepark Veerse Meer bij inloopavond in dorpshuis De Arne (foto: Omroep Zeeland)

Auto´s

Inwoners van Arnemuiden zien de grootschalige uitbreiding van het huidige Waterpark niet zitten. Ze zijn bang dat er veel auto's door het dorp gaan rijden van en naar het vakantiepark. Ook zou een deel van de oevers van het Veerse Meer niet meer bereikbaar zijn voor de inwoners en recreanten, die er nu vaak gaan wandelen, surfen en zwemmen. Tegenstanders hebben inmiddels ruim 13000 handtekeningen verzameld tegen de bouwplannen.

De gemeenteraad van Middelburg praat er 12 september verder over.

