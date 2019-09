Voorstad Goes opengebroken: 'De gemeente stuurt ons van het kastje naar de muur'

Op 19 juli zou de straat weer toegankelijk zijn, stond in de brief die in de hele buurt op de mat viel. Later kwam er nog één: het werd begin november. Voor de rest bleef het stil vanuit de gemeente, aldus de omwonenden. De werkzaamheden zouden zijn uitgelopen omdat er bij het vervangen van het riool asbest is gevonden.

Geen verhuiswagen

Dat leidt tot heel wat ongemak. Zo zijn er volgens Theo van der Genugten, bewoner van de Voorstraat, mensen die niet kunnen verhuizen. "Ze wisten van de werkzaamheden af en zijn gaan klussen in de tussentijd. Nu moeten ze maar afwachten tot het hier klaar, is want er kan geen verhuiswagen bij hun woning komen."

Sandra van der Endt, die in dezelfde straat woont, ziet een hoop werkzaamheden voor haar deur maar heeft geen idee waarom het zo lang duurt. "Eerst zou het half juli klaar zijn, vóór de bouwvak, en nu wordt het november. Er ligt hier asbest, mensen vallen over de stenen en uit frustratie worden de werkmannen uitgescholden maar die kunnen er ook niets aan doen."

Omwonenden ergeren zich aan langdurig opengebroken Voorstad in Goes (foto: Omroep Zeeland)

"In het eerste deel van de Voorstad -van de Oostsingel tot de Zonnebloemstraat- zijn eerst de waterleiding en twee elektriciteitskabels vervangen. Tijdens deze werkzaamheden zagen ze dat de rioolaansluitingen op de woonhuizen in dit gedeelte nodig aan vervanging toe zijn. Om te voorkomen dat er problemen met de rioolaansluitingen zouden ontstaan in de toekomst én omdat we toch al aan het werk waren, hebben we ervoor gekozen deze onmiddellijk te vervangen. Dat zijn we nu aan het doen. Dat kost extra tijd", aldus een woordvoerder van de gemeente.

In het andere deel van de Voorstad -van de Zonnebloemstraat tot de Van de Spiegelstraat- is meer werk ontstaan, omdat het trottoir er slechter aan toe was dan gedacht. De gemeente heeft ervoor gekozen het hele trottoir er opnieuw in te leggen.

Gedetailleerder

"Zoals gewoonlijk bij dit soort werkzaamheden, hebben we de werkzaamheden vooraf aangekondigd in een brief aan de omwonenden. In een tweede brief is uitgelegd waarom het werk uitloopt. Misschien hadden we dat iets gedetailleerder kunnen doen."

De uitbater van de snackbar in de straat heeft het volgens de buurtbewoners ook zwaar. Van der Endt: "Met de auto kun je er niet meer komen dus grote bestellingen gaan aan hun neus voorbij. De eigenaar slaapt er slecht van. We zijn bang dat ze failliet gaan en daarom gaan de buurtbewoners een keertje extra friet halen." De gemeente heeft ondertussen contact opgenomen met de eigenaar van de snackbar.

Bewoners willen meer updates

Theo van der Genugten heeft wel een idee wat zou kunnen helpen: "We zouden graag zien dat er een besloten Facebookgroep komt of een groep op Whatsapp waarin de gemeente updates kan geven. We snappen dat dit moet gebeuren maar wees open zodat we weten waar we aan toe zijn."

De gemeente Goes benadrukt in haar reactie dat ze begrijpt dat het heel lastig is dat er zo lang gewerkt wordt in de Voorstad. "Maar we doen er alles aan het werk zo goed en snel mogelijk af te ronden."