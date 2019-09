Goes is kampioen stekkerauto's maar Zeeland blijft wel achter

Goes is koploper elektrische auto's (foto: Omroep Zeeland )

Volgens de Klimaatmonitor waren er in Zeeland afgelopen juni precies 741 elektrische personenwagens. Dat is een groei van 108 procent in twaalf maanden tijd, dus ruim een verdubbeling. Toch haalt Zeeland daarmee zijn grote achterstand ten opzichte van de rest van Nederland niet in, want daar was de groei zelfs 113 procent.

Met 203 stekkerauto's is de gemeente Goes koploper in onze provincie. Ook verhoudingsgewijs. Want inmiddels is 10,1 wagen op iedere duizend personenwagens volledig elektrisch. Nummer twee in Zeeland, Schouwen-Duiveland, volgt op grote afstand met 4,2 promille volledig elektrisch. De drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zijn de hekkensluiters. In Hulst is het promillage stekkerauto's het laagst: 1,8.

Kaart

Ga met de muis over onderstaande kaart. Per gemeente zie je de aantallen en promillages in 2018 en 2019.