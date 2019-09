Dorpsraden: 'Deltaweg moet snel worden verbreed'

Vanmorgen raakten drie auto's op de Deltaweg betrokken bij een frontale botsing. Daarbij raakten twee mensen bekneld. Sinds het ongeluk van ruim twee weken geleden op dezelfde weg wordt de roep om verbreding van de weg groter. De weg is namelijk gevaarlijker dan andere provinciale wegen, blijkt uit cijfers.

"Het ongeluk op 15 augustus was een heftig ongeluk met veel kinderen erbij. Traumatisch." Sjaan Huissoon van de dorpsraad van Wolphaartsdijk wil snel maatregelen om de N256 veiliger te maken. "We willen geen ongelukken en zeker niet met fatale afloop. Dat willen we graag voor zijn. Dus verbreding is een prioriteit voor ons. Liever vandaag dan morgen." De dorpsraad pleit al vanaf 2005 voor verbreding van de Deltaweg.

Blik op de kaart

Eén blik op de ongelukkenkaart van Nederland laat zien dat de Deltaweg van Goes naar Noord-Beveland inderdaad opvallend gevaarlijk is. In de periode 2007 tot en met 2017 zijn er 107 verkeersongelukken geweest, met in totaal twee doden en twintig gewonden. Er waren 91 ongevallen met alleen materiële schade. De statistiek van 2018 heeft Rijkswaterstaat op dit moment nog niet beschikbaar en ook de zestien gewonden van vorige week zijn nog niet meegeteld.

Omroep Zeeland heeft hierbij alleen gekeken naar het tweebaansdeel van de Deltaweg, dat over 4,1 kilometer loopt van het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg in Goes tot aan de Katse Heule in de Zandkreekdam, waar de Deltaweg overgaat in de Eerste Deltaweg. Het is een weg met een regionale functie, helemaal buiten de bebouwde kom.

Ongeluk Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

Gevaarlijk rijgedrag

De bewoners van Wolphaartsdijk zien dagelijks wat er misgaat op de weg. "Mensen rijden nog snel even door rood", zegt Sjaan Huissoon. Ook slecht invoegen op de plaats waar de weg van vierbaans tweebaans wordt en bumperkleven komen volgens haar veel voor. Piet Hannewijk van de werkgroep verkeer van de dorpsraad vult aan: "De risico's die wij zien, vinden we onverantwoord."

De politiek onderkent dat er iets moet gebeuren aan de Deltaweg, maar eerst moet de N673, de Zanddijk bij Yerseke worden aangepakt. "Natuurlijk moet de provincie prioriteiten stellen," zegt Hannewijk, "maar we vinden dat wij nu aan de beurt zijn."

Afslag Wilhelminadorp (foto: Omroep Zeeland)

Dorpsraad Wolphaartsdijk wil snelle verbreding Deltaweg

Vergelijking

Maar is de Deltaweg nu echt gevaarlijker dan andere provinciale wegen in Zeeland? Ter vergelijking hebben we de Bernhardweg-West uitgekozen, die langs het Sloegebied loopt. Dat is ook een drukke doorgaande weg, ook buiten de bebouwde kom, vanaf de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel richting Middelburg. Daarvan is 5,3 kilometer tweebaans.

In dezelfde periode (2007-2017) raakten hier zeventien mensen gewond. Dit aantal is vergelijkbaar met de resultaten van het onderzoek naar de Deltaweg. Ook het aantal doden is precies hetzelfde, namelijk twee. Maar het aantal ongelukken met alleen blikschade is beduidend lager, namelijk 25 in plaats van de 91 op de Deltaweg. Op de Deltaweg gebeuren dus beduidend meer aanrijdingen dan op een vergelijkbare weg.

Twee leden van de dorpsraad Wolphaartsdijk op de kruising Langeweg - Deltaweg (foto: Omroep Zeeland)

In een groot aantal gevallen is ook vastgelegd hoe het ongeluk is ontstaan. Op de eerste plaats, in bijna de helft van de gevallen, staat het onvoldoende afstand houden, met kop-staart botsingen als gevolg. Op de tweede plaats (13 procent van de ongevallen) komt het foute inhalen, vaak in combinatie met snijden. De observatie van de dorpsraad dat automobilisten vaak bumperkleven op de weg en elkaar weinig ruimte gunnen wordt dus door de cijfers bevestigd.

Beperkte maatregelen

Maar gaat er ook iets gebeuren? Voorlopig niet zo veel. De provincie heeft laten weten dat het nog tot uiterlijk 2028 kan duren voordat de weg eventueel wordt verbreed. Ook wordt gedacht aan het ongelijkvloers maken van de kruising van de Deltaweg en de Langeweg tussen Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk. De kosten voor die maatregelen zijn groot, naar schatting tussen de 75 en 150 miljoen euro.

Toch is het niet zo dat er helemaal niets gebeurt om de veiligheid te verbeteren. Op de parallelweg, dat is dus de weg naast de autorijbaan, wordt het landbouwverkeer binnenkort gescheiden van het fietsverkeer. Eveneens wordt onderzocht hoe de kruising Langeweg - Deltaweg veiliger kan worden gemaakt.

Ongeluk op Deltaweg op 15 augustus 2015 (foto: Omroep Zeeland)

'Betonnen broodjes'

De Belangenvereniging van Wilheminadorp, dat ten oosten van de Deltaweg ligt, heeft nog een paar suggesties om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. Voorzitter Dick Oosinga: "Op de provinciale wegen in Zeeuws-Vlaanderen is het inhalen fysiek onmogelijk gemaakt door een soort betonnen broodjes op de middenberm te bevestigen." Ook het keren wat volgens Oosinga bij files vaak gebeurt zou hierdoor worden tegengegaan. Verder denkt hij aan het inzetten van verkeersregelaars die het verkeer aansporen om door te rijden als het druk is.

Een paar goedkope tips van de Belangenvereniging Wilhelminadorp

