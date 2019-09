Vermiste wallaby na drie weken in België gevonden: 'We hadden de hoop bijna opgegeven'

Hoop bijna opgegeven

De hoop dat de kleine kangoeroe nog in leven was, had Termote bijna opgegeven. "Hij is niet gewend om in het wild te leven. Wallaby's kunnen bovendien al snel zo erg schrikken dat ze het niet overleven. En hij is ook nog eens langs een drukke weg gevonden."

De wallaby toen hij werd teruggevonden in een veld in Belgiƫ (foto: Omroep Zeeland)

Nadat zijn signalement was verspreid, kregen bezorgde dierenliefhebbers de wallaby gisteren uiteindelijk na ruim twee uur te pakken in Middelburg, een klein dorpje net over de grens in België.

Aan rust toe

De wallaby is sterk vermagerd, maar als hij nog een paar daagjes afgezonderd blijft van de buitenwereld, komt het goed, zo verzekert Termote. "Hij is heel erg aan rust toe en moet even geen mensen zien. Als alles goed gaat, mag hij donderdag voor het eerst weer naar buiten. Binnenkort kan iedereen dat mooie, kleine beestje weer van dichtbij bekijken."

Het radio-item met eigenaar Frits Termote beluister je hieronder.

Wallaby Witje is terug van weggeweest

Wallaby Witje voordat hij ontsnapte. (foto: Omroep Zeeland)