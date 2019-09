Studente Keisa uit Vlissingen vlucht in Amerika voor orkaan Dorian

Zandzakken op het strand bij Florida (foto: EPA)

Meyjes studeert en woont in Bluffton, middenin het rampgebied. Omdat er overstromingen mogelijk zijn, is het gebied geëvacueerd. "Ik ben bij een klasgenootje South Carolina ingetrokken, iets meer landinwaarts, dus hopelijk zitten we hier goed", vertelt de studente. Meyjes verwacht dat het 'best erg' wordt in het gebied waar ze normaal gesproken verblijft. "De orkaan gaat ons gebied waarschijnlijk net schampen. Het ligt laag, de kans op overstromingen is best wel groot."

Zenuwachtig

De studente zegt dat ze best schrok toen het gebied geëvacueerd moest worden. "Je moet al je spullen meenemen. Ik ben ook wel zenuwachtig, ik weet niet wat we aantreffen als we teruggaan naar de campus." Verwacht wordt dat de orkaan woensdagochtend South Carolina bereikt. Hoewel de Vlissingse zenuwachtig is, vindt ze deze tijd ook interessant en hoopt er wat van te leren. "Ik denk dat we er wat van op kunnen steken en dat docenten er lesstof uit kunnen halen."

Orkaan Dorian heeft de afgelopen dagen huisgehouden op de Bahama's. Op het Caribische eiland heeft de orkaan aan zeker vijf mensen het leven gekost. Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 huizen beschadigd en staat het water op sommige delen tot 1,80 meter hoog. De orkaan is in iets afgezwakte vorm onderweg naar het zuiden van de Verenigde Staten. De staten Florida en South Carolina evacueren een groot aantal provincies.