Zwembad De Spetter in Tholen vijf euro goedkoper vanwege storing

Bekendmaking bij zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

Het probleem met het troebele water is ontstaan door de nieuwe zuiveringsinstallatie van het zwembad. Die installatie blijkt ongeschikt te zijn voor buitenbaden. Daarom moest het zwembad de afgelopen maanden regelmatig eerder de deuren sluiten. De afgelopen anderhalve maand moest het zwembad dertien keer eerder dicht. In sommige gevallen was het zwembad daardoor urenlang en zelfs tot volle dagdelen gesloten.

Gratis nieuw kaartje

Eerder werden mensen met dagkaartjes al gecompenseerd voor de keren dat ze eerder naar huis moesten. Ze kregen gratis een nieuw kaartje aangeboden.

De sluiting bij troebel water is om veiligheidsoverwegingen. De badmeesters kunnen dan de bodem niet goed zien en kunnen daardoor niet goed in de gaten houden of er iemand in het water in de problemen is gekomen. Als de vertroebeling van het water de wettelijke normen overschrijdt, moet het zwembad sowieso verplicht sluiten. De verwachting is dat deze winter de problemen met het troebele water verholpen kunnen worden.

Lees ook: