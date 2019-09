Ontwerper Jennifer heeft één missie: minder wol verspillen

De wol die Jennifer de Jonge voor haar werk gebruikt, komt onder meer van schapen die Staatsbosbeheer inzet voor natuurlijke begrazing. "Er blijft zo'n 100.000 kilo wol per jaar over omdat het 'te vies' is om in Nederland te verwerken. Er is geen apparatuur om de wol schoon te maken en dus belandt het op een grote wolstapel, wordt het verbrand of wordt het voor lage prijzen naar China verscheept."

Toen ik hoorde dat ze zulke goede materialen gewoon verbranden, maakte mij dat heel boos en verdrietig" Jennifer de Jonge, ontwerper

Jennifer komt in actie om de groeiende wolstapel te verkleinen. "Toen ik hoorde dat ze zulke goede materialen gewoon verbranden, maakte mij dat heel boos. Ik ben zelf veel met duurzaamheid bezig: achter de kleding die ik draag, het eten wat ik eet en zelfs achter de shampoo die ik gebruik om mijn haren te wassen zit een duurzaam verhaal."

Droogbollen

Na haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, begon ze aan het project 'Erfstukken'. Ze maakte een heel grote stoel van het overschot aan wol. "In eerste instantie wilde ik zoveel mogelijk wol in mijn werk kwijt, om zo snel mogelijk het overschot weg te werken. Maar de stoel is niet praktisch, want wie wil er nou zo'n ding in huis?" Daarom zocht Jennifer naar producten die wel bruikbaar zijn, zoals droogbollen van wol, die je bij de was in de droger doet, waardoor kleding sneller droog is.

Deze droogbollen zijn gemaakt van wol die normaal wordt verbrand (foto: Omroep Zeeland)

Duurzame dinsdag

Voor deze creatie ontving ze een plekje in de 'Duurzame Dinsdag Koffer'. Op de eerste dinsdag van september, Duurzame Dinsdag, wordt een koffer aangeboden aan het kabinet met allerlei innovatieve ideeën uit de samenleving. Waaronder de droogbollen van Jennifer. Deze bollen en de enorme wollen stoel zijn nog tot 19 oktober te zien in museum Het Warenhuis in Axel. Ook andere werken van de Axelse ontwerpster zijn daar opgesteld.