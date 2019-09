Stoffelijke resten Bruinisse worden geruimd en herbegraven

Bibliotheek Bruinisse (foto: Google Maps)

De vondst werd half augustus gedaan toen in de grond met proefsleuven onderzoek werd gedaan naar archeologische resten bij de bibliotheek aan de Molenstraat.

Ruimen

De stoffelijke resten worden voor zover nodig geruimd en herbegraven in het daarvoor bestemde knekelgraf op de begraafplaats in Bruinisse. De archeologische informatiewaarde van de vondst is beperkt. Omdat het om menselijke resten gaat wordt de herbegrafenis begeleidt door een gespecialiseerd bedrijf. Ook zal de gemeente informatie opslaan die nader wordt bestudeerd zodat er meer bekend wordt over de gezondheidstoestand van de bewoners van Bruinisse in de 19de eeuw.

Sloop

Op de locatie aan Molenstraat wordt in oktober nog meer gesloopt. Hierbij zullen archeologen aanwezig zijn omdat nog niet duidelijk is of daar ook nog graven liggen.

