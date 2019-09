Slachtoffer Oostkapelle door messteek in borst omgebracht

Politie dregt in vijver Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

De 78-jarige vrouw werd op de bewuste dag rond 16.00 uur zwaargewond gevonden in haar appartement op Parc Zonnehove, een paar uur later overleed ze. Ze had meerdere steekwonden in haar lichaam. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woonde, werd een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Meerdere messen in zijn woning zijn onderzocht, maar daar zaten geen sporen op. Het moordwapen is nog niet gevonden.

Zijn DNA in haar appartement

De man was vandaag niet aanwezig bij de zitting, wel waren er veel bewoners van het appartementencomplex en enkele nabestaanden van het slachtoffer. Omdat het om een zwaar feit gaat én er DNA van de verdachte aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van de vrouw is gevonden, oordeelde de rechtbank dat de man langer vast blijft zitten.

De advocaat van de verdachte wil graag dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat uitzoeken of het DNA op de deurklink daar ook op een andere manier kan zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld via een handdruk. Daarom is er binnenkort een overleg bij de rechter-commissaris met mensen van het NFI.

Forensische rechercheurs doorzochten afval bij het appartementencomplex in de hoop bewijs te vinden. (foto: HV Zeeland)

De volgende zitting in deze zaak staat gepland voor eind november. Dan moet het forensisch onderzoek naar enkele DNA-monsters zijn afgerond.

Verdachte zou inwoners al langer terroriseren

Diverse bewoners van het appartementencomplex gaven na de moord aan dat er langer zorgen waren over de verdachte. Zo zou hij de andere inwoners van het complex terroriseren en werden er 54 incidenten geregistreerd. Veel mensen waren bang van hem. Als besloten wordt dat de man toch zijn zaak in vrijheid mag afwachten, kan hij daarom niet naar huis volgens burgemeester Van Rob der Zwaag van de gemeente Veere. Dan ligt er een noodbevel klaar om dat tegen te houden.

Pro-forma zitting Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze minstens eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

