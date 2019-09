Elke dag lachende gezichten voor muziekjuf Nellie van Sint Jozefschool

Met die subsidie kan de school de komende jaren een impuls geven aan goed muziekonderwijs. Anoeska van den Noort, directeur van de Sint Jozefschool: "Er is inmiddels een leerkracht afgestudeerd als vakspecialist muziek. Verder gaan we het bedrag inzetten om ons team te trainen om meer muzieklessen te geven en hebben we aan het eind van het project leerkrachten die bijgeschoold zijn in het geven van muziekles en nieuwe instrumenten."

Lachende gezichten

Nellie Schipper is die nieuwe vakspecialist muziek en heeft er zin in. "Ik heb de kans van de school gekregen om me op te leiden tot vakspecialist en dat vind ik hartstikke fijn. Want weet je, ik zie elke dag lachende gezichten van leerlingen die blij zijn muziekles te krijgen."

De subsidieregeling sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas, die werkt aan structureel muziekonderwijs voor de 1,6 miljoen leerlingen in het basisonderwijs. De organisatie heeft een aantal ambassadeurs zoals Ilse de Lange, Buddy Vedder, Joop van den Ende en Koningin Màxima.