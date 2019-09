Ondanks ongelukken op dit moment geen maatregelen Deltaweg

Gedeputeerde Harry van der Maas is geschrokken dat er opnieuw een ongeluk was op de N256 (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende dorpsraden doen een oproep om wel snel maatregelen te nemen op de Deltaweg, zoals het plaatsen van zogenaamde 'betonnen broodjes', betonnen afscheidingen die inhalen onmogelijk maken. "Maar dat kan op de Deltaweg helemaal niet", aldus Van der Maas:

Van der Maas over de Deltaweg: plannen zijn over twee tot drie jaar klaar

Van der Maas: "Als je genoeg ruimte hebt op de rijbaan kun je bijvoorbeeld een vangrails plaatsen. Maar dat is precies het probleem op de Deltaweg: er is niet genoeg ruimte. Als je er nu iets tussen zou plaatsen, dan zou je de kans hebben dat er meer ongelukken gebeuren."

Volgens de gedeputeerde is het probleem van de Deltaweg complex. "Dat kan ik niet tijdelijk oplossen met wat lapmiddelen, dat vraagt om hele rigoureuze maatregelen. Als er een ongeval gebeurt, moeten we kijken of dat komt door de infrastructuur of door onoplettendheid van de bestuurders. Toch heeft de weg prioriteit. We gaan hem verbeteren, maar dat is een proces van jaren. Ik zet me ervoor in om de komende twee tot drie jaar een besluit te nemen."

