Wetenschappers blij met halve meter slik

In totaal moet er zeshonderd hectare natuur worden gecompenseerd. Door de aanleg van speciale strekdammen moet er een kleine tweehonderd hectare nieuwe zilte natuur ontstaan. "In twee jaar tijd is er een halve meter slib bij gekomen. Dat is goed nieuws", zegt Tjeerd Bouma, onderzoeker bij het NIOZ.

De overige vierhonderd hectare wordt gerealiseerd door middel van ontpoldering. Eind september zal het zoute water Waterdunen binnenstromen en in 2022 moet dat ook het geval zijn in de Hedwigepolder. De maatregelen maken allemaal deel uit van het pakket Natuurherstel Schelde-estuarium, een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland.

Tussen de nieuwe strekdammen ontstaan nu slikken, die overigens gevaarlijk zijn om op te lopen (foto: Omroep Zeeland)

De Westerscheldemonding is een van de belangrijkste broed- en trekplaatsen in Europa. Slikken, schorren en zandplaten zijn hiervoor nodig. En juist daarvan zijn er de afgelopen decennia, mede door uitdieping van de Westerschelde, veel verdwenen.

'Winst ten opzichte van de oude situatie'

De eerste resultaten van de aanleg van de strekdammen zijn volgens Bouma "winst ten opzichte van de situatie die er was. En die wordt alleen maar groter", zegt hij.

Onderzoeker Tjeerd Bouma van het NIOZ over de nieuwe slikken die ontstaan:

Hij en andere onderzoekers van het NIOZ meten regelmatig de dikte van het slib. Daarnaast wordt gekeken wat er in leeft. Wormpjes, schelpdieren zoals slijkgapers, zee-duizendpoten, ze zijn van levensbelang voor de miljoenen vogels die gebruik maken van de Westerscheldemonding.

Ecoloog Brenda Walles onderzoekt welke diertjes er leven in het nieuwe slib (foto: Omroep Zeeland)

Levensgevaarlijk slik

Van een afstand lijkt het een gewoon slik, maar de onderzoekers waarschuwen: het is er levensgevaarlijk want juist omdat het nog dun is kun je er makkelijk in wegzakken. En er is nog ander gevaar: de strekdammen zijn zo ontworpen dat bij vloed de kop ervan boven water blijft, zodat vogels daar kunnen rusten. Dat sommige vissers daar nu een tij lang blijven zitten is absoluut gevaarlijk en ook niet de bedoeling. Want het verstoort de vogels, zeggen de onderzoekers.

bioloog Brenda Walles van Wageningen University over de verstoring van de vogels door vissers

Vogeltellingen wijzen uit dat de vogels de nieuwe slikken inmiddels weten te vinden. Marien ecoloog Brenda Walles: "We zien hier nu inmiddels veel kokmeeuwen en scholeksters, maar ook wulpen en strandlopers."