Twee gewonden bij aanrijdingen Terneuzen

De fiets van het aangereden slachtoffer (foto: HV Zeeland)

Op de kruising Axelsestraat - Julianastraat kwamen een personenauto en de bestuurder van een snorscooter met elkaar in botsing. De scooterbestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over het letsel en de oorzaak van de aanrijding is niets bekend.

Op de Buitenhaven werd niet veel later rond 17.30 uur een fietser aangereden door een personenauto. Ook dit slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er voor het verkeer op de sluizen, richting de Westerscheldetunnel, enige tijd oponthoud. De bestuurster van de personenauto kon verder rijden.