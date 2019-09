Opening Zorgcentrum Antonius: 'Het is mooi é'

Het nieuwe Antonius (foto: Omroep Zeeland)

Met een klap op de rode knop door commissaris van de Koning Han Polman en de daarop volgende berg confetti, is het nieuwe Antonius eindelijk een feit. Mevrouw Steyaert (85) en mevrouw Blommaert (94) zijn bij de officiële handeling en genieten. "Ik heb er zelfs nog maar een wijntje op genomen," zegt Steyaert.

Mevrouw Steyaert en Mevrouw Blommaert zijn blij met hun nieuwe onderkomen.

Even later laten ze trots hun kamer zien: "Mooi é, met zicht op de kerk." Mevrouw Blommaert heeft voor een kamer aan de achterzijde gekozen met uitzicht op de polder. "Heerlijk hoor die rust. Het is ook een rusthuis é," zegt ze met een glimlach. Ze hebben het goed in Antonius en zeker nu alles er zo mooi uitziet. Vooral ook met de zorg zijn ze blij: "Je hoeft maar op een knopje te drukken en ze staan al op je kamer."

Al hebben ze zeven jaar verbouwing meegemaakt, echt veel last hebben ze er niet van gehad. Wel zijn ze in een aantal jaren een paar keer verhuisd van kamer. Gebouw voor gebouw is vervangen door nieuwbouw.

Mevr Steyaert (85) en Mevr Blommaert (94) (foto: Omroep Zeeland)

Het vernieuwde gebouw van Zorgsaam aan het Pastoor Versterplein straalt nu niet meer het verzorgingshuis uit dat het was, maar meer een appartementengebouw. Er is voor iedereen zorg op maat. Zo kan je er zelfstandig wonen met zorg, er is plek voor geriatrische hulp, maar ook voor mensen met dementie. Verhuizen naar andere zorgcentra hoeft daardoor niet meer en kan je blijven wonen in de herfst van je leven.

Moe

Mevrouw Steyaert en Mevrouw Blommaert staan er niet zo bij stil. Ze genieten van de dag en hebben trek. "We gaan zo een boterham eten, want van al dat gefeest zijn we best een beetje moe."