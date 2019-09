Zeeuwse huren met 2,3 procent omhoog

Een huurhuis (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Een deel van de huurverhogingen wordt doorgevoerd op het moment dat een woning van bewoner wisselt. Dat gebeurt in Zeeland minder dan in de rest van Nederland. Als de Zeeuwse huisbazen die wisselingen helemaal niet hadden gebruikt, was de gemiddelde huurstijging iets lager, namelijk op 2,1 procent uitgekomen. In Rotterdam en Amsterdam maken huisbazen veel meer gebruik van zo'n wisseling om de inkomsten te verhogen.

Woningcorporatie vs. commerciële verhuurders

Voor deze cijfers heeft het CBS naar alle Nederlandse huurwoningen gekeken. Maar over het algemeen zijn sociale huurwoningen van woningcorporaties minder in prijs omhoog gegaan dan huurwoningen van commerciële verhuurders. Over het geheel genomen is de stijging van dit jaar iets sterker dan vorig jaar.

In ons land is de maximale toegestane huurverhoging, het huurverhoging-plafond, gekoppeld aan de inflatie. Doordat de consumentenprijzen in 2018 meer zijn gestegen dan in 2017, is dat volgens het CBS terug te zien in de recente huurverhoging. Voor woningcorporaties geldt de extra regel dat de totale huurinkomsten in één kalenderjaar aan een maximum zijn gebonden. Voor 2019 is de maximale toename 2,6 procent.

Huurwoningen met huurtoeslag

De huurwoningen met een huur onder de 720,42 euro per maand worden gereguleerde huurwoningen genoemd. Dit bedrag geldt sinds 1 juli, daarvoor lag het huurtoeslag-plafond bijna tien euro lager. Voor deze woningen kun je als huurder met een beperkt inkomen huurtoeslag krijgen. In 2019 is de maximale huurstijging voor dit type woningen 4,1 of 5,6 procent, afhankelijk van de stijging van de consumentenprijzen in 2018 en het inkomen van de huurder.