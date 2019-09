Eddie Bogaert stopt als voorzitter DELTA Ride for the Roses

Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder (foto: Omroep Zeeland)

De DELTA Ride for the Roses is de laatste jaren erg gegroeid. Volgens Bogaert is het goed als die groei begeleid wordt door nieuwe mensen. "Die nieuwe mensen moeten met nieuwe ideeën komen, want de expansiedrift is er nog zeker niet uit", aldus Bogaert.

Bogaert gaat het voorzitterschap wel missen, maar benadrukt ook dat hij niet helemaal weg is: "Ik zal de kar niet meer trekken, maar als ik me op een of andere manier verdienstelijk kan maken in de strijd tegen kanker ben ik in de buurt."

Kanker

Zo'n tienduizend deelnemers aan de DELTA Ride for the Roses fietsen elk jaar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De fietsers kunnen kiezen uit verschillende afstanden en aan het einde krijgen ze een roos. Dit jaar is in onze provincie de landelijke ride met de start en finish bij de Zeelandhallen in Goes.