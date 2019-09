'Op warme dagen komt hier wel honderd man geld wisselen voor de parkeerautomaat'

Met name Belgische en Duitse toeristen lopen er tegen te hoop. "Zo stom dat ik bij de parkeerautomaat hier niet kan betalen met een bankpas of met biljetten", zegt een Duitse. "Een man uit het Belgische Turnhout: "Muntgeld, wie heeft dat nog bij zich tegenwoordig? Dat is toch niet meer van deze tijd? Ik betaal altijd alles met mijn betaalpas." De Duitse spoedt zich naar de nabijgelegen snackbar De Lekkerbek in Vrouwenpolder om geld te wisselen. Ze is een van de velen, zegt snackbareigenaar Germania Soolsma.

'Zet wisselautomaten neer'

"'s Morgens als ik nog niet open ben, staan mensen al aan de deur te kloppen omdat ze geld willen wisselen. Op drukke dagen komen hier constant mensen om wisselgeld vragen. Dat geven wij, maar we vragen daarvoor wel een tegenprestatie, dat ze bijvoorbeeld iets kopen bij ons. Want ook wij moeten voor dat kleingeld kosten betalen bij de bank. Niet iedereen begrijpt dat, mensen gaan soms zelfs boos weg of roepen nare dingen", zegt Soolsma.

Volgens haar hebben ook andere ondernemers in de gemeente Veere te maken met het geldwisselprobleem. Navraag leert dat dit in ieder geval ook zo is in Veere en in Oostkapelle. Soolsma roept de gemeente op om snel iets te doen. "Zet bijvoorbeeld wisselautomaten neer. Zoals het nu is is het absoluut niet klantvriendelijk naar de toeristen toe."

Een Duitse toeriste probeert geld voor de parkeerautomaat te wisselen (foto: Omroep Zeeland)

Wisselautomaten komen er niet, daarvoor is het risico op inbraak te groot, laat woordvoerder Daniëlle Kodde van de gemeente Veere desgevraagd weten. Maar de gemeente gaat het probleem wel aanpakken zegt ze. Want dagelijks komen er bij de gemeente drie tot vijf klachten binnen over de automaten. Die gaan dan vooral over het niet kunnen betalen met de buitenlandse passen. Met Nederlandse bankpassen zijn er zelden problemen.

Bij de gemeente Veere komen dagelijks klachten binnen over parkeerautomaten (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente zijn er verschillende redenen aan te wijzen waardoor de transacties haperen. Zo zijn er niet met alle banken contracten gesloten. Daarnaast draaien de meeste parkeerautomaten in het buitengebied op zonne-energie, en dat geeft regelmatig storingen. Soms raakt de accu ook leeg. Plan is nu om de apparaten aan te sluiten op het lichtnet, waardoor storingen en lege accu's tot het verleden moeten gaan behoren.

De problemen ontstaan soms ook door onvoldoende bereik door de gsm-zendmasten. De gemeente gaat hiervoor de providers benaderen. Daarnaast worden alle automaten omgebouwd zodat er contactloos kan worden betaald.

Parkeerterrein bij Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente hoopt het probleem te hebben opgelost voordat volgend jaar het nieuwe seizoen begint. Maar daarvoor moet er eerst een nieuw contract worden afgesloten met waterschap Scheldestromen, van wie de terreinen worden gehuurd. De gemeente wijst mensen er ook op dat er altijd nog de mogelijkheid is tot mobiel parkeren, en dat dat vaak ook de voordeligste manier is. Voor wie dat niet wil of kan is er toch de tip: neem voorlopig wat kleingeld mee in de portemonnee.

Sluis en Middelburg

Navraag bij andere gemeenten leert dat ook op sommige terreinen van Sluis en Middelburg buitenlandse betaalkaarten niet worden geaccepteerd. Maar daarover komen geen klachten binnen bij die gemeenten.