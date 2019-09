Man rijdt met slakkengang over A58

Man rijdt met met slakkengang over A58 (foto: Omroep Zeeland)

De politie kreeg gistermiddag van meerdere weggebruikers de melding dat er een auto met 50 kilometer per uur over de A58 slingerde. Omdat dit verkeersgevaarlijk gedrag is, gingen agenten op zoek naar de man. Ter hoogte van Krabbendijke kwamen agenten de auto tegen. Toen de man de politiewagen zag, parkeerde hij zijn auto direct op de vluchtstrook en stapte druk gebarend uit.

Toen agenten in de auto van de man een flesje GHB zagen liggen, werd de man aangehouden vanwege het rijden onder invloed. Zijn bloed wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut om te kijken of de man ook daadwerkelijk GHB gebruikt had. Daarnaast werd het rijbewijs van de man - dat hij eigenlijk al een jaar geleden in had moeten leveren bij het CBR - ingenomen door de politie.