DJ Sandstorm gooit de jaren tachtig door elkaar

DJ Sandstorm (foto: Wout Kole)

De jaren tachtig begonnen toen hij vier jaar oud was. Toch heeft hij er veel van meegekregen: "Ik ben de jongste van vier kinderen, dus toen ik klein was, waren er ook al pubers in huis. De radio schalde altijd in de kamer."

Uitdaging

Sander maakt mash-ups op zijn laptop, maar ook wel eens live tijdens optredens: "Mash-ups zijn mixen waarbij twee of meer liedjes door elkaar gemixt worden als één geheel. De uitdaging is dat de liedjes samen zo klinken alsof het zo bedoeld is. Je stemt de toonsoorten van de liedjes op elkaar af en de bpm [beats per minute - red.], de snelheid. Als dat gelijk loopt, kan je er een puzzel van maken die bij elkaar past."

Deze week zijn de mash-ups van DJ Sandstorm te horen op radio Veronica. Door deze publiciteit hoopt hij op meer optredens: "Ik ben altijd wel in het land, maar ik hoop er dat vaker te gaan doen. Op 11 oktober sta ik in 't Beest in Goes, samen met Ben Liebrand, op een 80's & 90's feest."

Hoe maak je een mash-up? DJ Sandstorm legt het uit aan Remco van Schellen (Zeeland Wordt Wakker)