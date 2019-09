Vuurdoop voor voorstelling 'Vuurdoop'

Stichting Rederijkers Zierikzee is sinds 2012 de opvolger van de Stichting Historische Spelen Zierikzee. Doel is nog steeds om het cultuurhistorische erfgoed van Zierikzee in stand te houden, maar niet meer zo grootschalig als bij de Historische Spelen.

Ieder stuk wordt speciaal voor de Rederijkers geschreven. "Hierin onderscheiden we ons van andere toneelgezelschappen en dat maakt ons gezelschap uniek, het is ons DNA", zegt voorzitter Paula Schietekatte. "Het zorgt er ook voor dat de stukken herkenbaar zijn voor het publiek."

Van figurant naar hoofdrolspeler

Patrick Veenendaal uit Zierikzee was twee jaar geleden nog figurant bij stichting Rederijkers Zierikzee, nu is hij één van de hoofdrolspelers in de nieuwe voorstelling. Hij speelt de rol van regisseur en dat vindt hij leuk om te doen. "Ik heb de afgelopen drie jaar kunnen kijken hoe onze echte regisseur het doet en daar heb ik veel aan gehad. Nu mag ik daar zelf mijn eigen invulling aan geven zonder hem te imiteren."

Je hebt ouwe rotten, maar ook heel veel jonge mensen. En ik vind het mooi om deel uit te mogen maken van deze mix aan levenservaring." Patrick Veenendaal, acteur

Veenendaal was verbaasd toen hij werd gevraagd voor deze rol. "Ik heb nog niet zoveel ervaring, dus wist ook niet of ik dit zou kunnen. De druk was dan ook best hoog, omdat er binnen de Rederijkers mensen zitten die veel meer ervaring hebben dan ik." Maar ondanks dat heeft Veenendaal totaal geen concurrentie ervaren van zijn medespelers. "De verhouding onderling is heel vriendschappelijk en de gunfactor in deze groep is erg groot. Dat geeft vertrouwen."

'Het zaadje is geplant'

Veenendaal heeft er tot op de dag van vandaag geen spijt van dat hij drie jaar geleden ja heeft gezegd op de vraag of hij lid wilde worden van de Rederijkers. "Het zaadje is geplant. Ik vind toneelspelen erg leuk. Ik vind het ook heerlijk om maandenlang te repeteren met een groep mensen die je steeds beter leert kennen om aan het eind een stuk neer te zetten. Je hebt ouwe rotten, maar ook heel veel jonge mensen. En ik vind het mooi om deel uit te mogen maken van deze mix aan levenservaring."

fragment uit 'Als de wereld in brand staat' (foto: Stichting Rederijkers Zierikzee)

Je zou verwachten dat Veenendaal de meeste voldoening haalt uit het applaus van het publiek, maar niets is minder waar. Het gaat bij hem om het hele proces. "De repetities kun je zien als een stukje ontspanning. Lekker elke week samen repeteren, tekst leren, aan je rol sleutelen. Dan de nervositeit die groeit richting de try-out. En uiteindelijk de spanning van de première, terwijl je weet dat het gaat lukken. Dat geeft de meeste voldoening."

De afgelopen maanden hebben Veenendaal en de rest van de Rederijkers geoefend voor het stuk Vuurdoop. Daarin spelen ze een amateurgezelschap uit Zierikzee in de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat een stuk aan het repeteren is over hekserij in de 16e eeuw. Toen waren schijnprocessen en brandstapels nog aan de orde van de dag. Maar de repetitie verloopt met horten en stoten. De spanning neemt toe, omdat er na de zomervakantie nog slechts drie repetities te gaan zijn tot de première. Of is er toch iets meer aan de hand? Om daar achter te komen worden diverse leden uit de toneelclub gevolgd. Het toneelstuk geeft een aardig doorkijkje van hoe het er in 1974 aan toe ging.

Veenendaal ziet het toneelspelen puur als hobby en heeft totaal geen ambitie om door te breken als acteur. "Wat ik op dit moment doe vind ik leuk en daar blijft het bij. Ik krijg namelijk nu al zweet op m'n voorhoofd bij de gedachte dat, als dit naar meer gaat ruiken, waar ik de tijd vandaan haal. Dan red je het niet met één avond en ik heb het met mijn andere werkzaamheden al heel erg druk."

fragment uit 'De Duysent Vreesen' (foto: Stichting Rederijkers Zierikzee)

De première van de voorstelling Vuurdoop vindt vanavond plaats in het clubgebouw van de scouting aan de Van Veenlaan in Zierikzee. Check voor de overige data van de voorstellingen www.rederijkerszierikzee.nl