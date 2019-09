Minister Grapperhaus prijst de inzet van politievrijwilligers

Politieagent (foto: ANP)

Door de toeristische drukte heeft Schouwen meer politiemensen nodig, maar ze komt juist tekort. Om dat op te lossen, bundelt de gemeente Schouwen-Duiveland de krachten met de gemeente Goeree-Overflakkee. Politiemannen vanuit Goeree werkten deze zomer op Schouwen, en andersom. Het gezin van de agenten verbleef ondertussen in een vakantiehuisje op één van de eilanden.

Grapperhaus zegt dat burgemeesters moeten inschatten hoeveel politiecapaciteit nodig is. "Zij maken in de lokale driehoek afspraken over de inzet van de politie. Als deze capaciteit op piekmomenten tekortschiet, moet de burgermeester keuzes maken of andere manieren vinden om de openbare orde te handhaven en hulpverlening te verzorgen."

De vragen werden gesteld door twee Kamerleden van het CDA. Zij vroegen zich af of er wel voldoende politie op de been is als in vakantiegebieden de bevolkingsomvang in het hoogseizoen soms verviervoudigd. De Kamerleden verwijzen specifiek naar de situatie op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Grapperhaus vindt dat de situatie in deze gebieden niet uniek is. "In alle vakantiegebieden is er tijdens de zomerperiode sprake van een tijdelijke toename van het aantal mensen. Denk bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden, de Veluwe of Zuid-Limburg", aldus de minister.

"De vraag naar politiecapaciteit kent altijd pieken en dalen. Pieken worden doorgaans opgevangen binnen de eigen eenheid, of in samenwerking met andere organisaties in het veiligheidsdomein. Indien dit onvoldoende soelaas biedt, kan de betrokken burgemeester bijstand aanvragen voor het handhaven van de openbare orde. De wijze waarop de ondersteuning binnen de eenheid is geregeld, wordt bepaald door de eenheid zelf. Daarom bestaan er verschillen per eenheid", aldus de minister in de antwoorden.

