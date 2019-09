Veerboot Willem-Alexander nog zeker twee maanden uit de vaart

De boot op de Westerschelde (foto: Adrie de Willigen)

De Willem-Alexander is sinds 8 augustus uit de vaart door een vastgelopen generator. "Een situatie die we enorm betreuren", zegt directeur Martin Martens. "Op dit moment voeren we onderzoek uit naar de oorzaak van de storing en zijn we druk in overleg met de leverancier over de omvang van de ontstane schade en de mogelijke oplossingen. Maar dat de boot nog zeker twee maanden uit de vaart zal zijn, is helaas al zeker."

Door het uitvallen van de Willem-Alexander konden er vorige week bij verschillende afvaarten mensen niet mee. Als alternatief zijn er bussen ingezet, maar de reistijd is volgens passagiers te lang en komen de bussen niet opdagen. De VVD-fractie in Provinciale Staten vindt dat het vervangend vervoer slecht is geregeld. Volgens de partij komen leerlingen en werklui daardoor vaak te laat.

Laagseizoen

Sinds afgelopen weekend is het laagseizoen bij de Westerscheldeferry ingegaan. Dat betekent dat er volgens een uurdienstregeling wordt gevaren. Alleen tijdens de spits tussen 16.00 en 18.00 uur, varen er normaal twee boten. Die 'extra' afvaarten worden op dit moment opgevangen door bussen. Abonnementhouders kunnen, zolang er maar één boot vaart, een plekje reserveren.

Lees ook: