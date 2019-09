Meeste mensen met een zeer krappe beurs wonen in Zeeuws-Vlaanderen

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen maakt kerstpakketten klaar (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de definitie die in het onderzoek van de SCP wordt gebruikt ben je arm als je te weinig geld hebt om de minimaal noodzakelijke dingen te kopen of te doen. In het onderzoek wordt de armoedegrens 'niet veel maar toereikend' genoemd.

Toename

Op onderstaande kaart is de ontwikkeling van armoede in Zeeland te zien voor de periode 2015 tot 2017. Boven de Westerschelde (blauw) is de armoede in de periode overal iets afgenomen. Op Noord-Beveland bijvoorbeeld is het aandeel mensen onder de armoedegrens gedaald van 5,9 naar 5,1 procent. In de drie gemeenten onder de Westerschelde (groen) zijn er juist meer arme mensen bij gekomen. In Sluis ging het percentage omhoog van 6,1 naar 6,7 procent.

Bevolkingsgroepen

Bevolkingsgroepen verschillen onderling sterk. Niet Westerse migranten leven vaker onder de armoedegrens dan bijvoorbeeld gepensioneerden. Kijk op onderstaande kaart van Zeeland om de verschillen per gemeente per bevolkingsgroep te zien. Hulst springt eruit als het gaat om armoede onder niet-Westerse allochtonen.

In Terneuzen leven verhoudingsgewijs de meeste minderjarigen (9,9 procent) onder de armoedegrens. En als het gaat om het hoogste percentage arme uitkeringsgerechtigden spant Vlissingen de kroon.

Kies op de kaart een bevolkingsgroep en ga met de muis over de gemeenten voor de details.

Niet veel maar toereikend

Het SCP heeft voor de berekening van de armoedegrens gekeken naar hoe het NIBUD (organisatie voor budgetadvies) dat aanpakt. Op het prijsniveau van 2017 (het onderzochte jaar) is dat voor een alleenwonende volwassene 1135 euro per maand en voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen 2100 euro.

Daarvan zouden de basisbehoeften huur, het eten, de verzekering, de kleding, tv, internet en andere noodzakelijkheden kunnen worden betaald. Plus zaken als vakantie, familiebezoek en abonnementen op kranten.