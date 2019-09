'Illegale' bakker Chris voorziet de Veerenaren van hun dagelijks brood

36 jaar. Zo lang verkoopt Chris Koole al brood, altijd op markten door heel Zeeland. Toen vorig jaar bakker Bliek in het stadje Veere stopte met verkoop van brood om zich helemaal op de horeca en toeristen te richten, zag hij zijn kans schoon. Koole begon in de garage achter Bliek. Het liep vanaf het begin storm. Mensen waren blij dat ze niet meer voor een brood naar Middelburg hoefden te rijden of fietsen. Iedereen tevreden, zou je zeggen.

Niet gecharmeerd

Alhoewel, het gemeentebestuur van Veere was er op zijn zachtst gezegd niet van gecharmeerd. Er zijn plannen voor een Marktkoophal op het Oranjeplein. Kon Koole daar niet op wachten? Koole verkocht feitelijk vanuit de garage op illegale wijze brood. Hij begrijpt die beslissing nog steeds niet: "Ze zijn erg op de regels, procedures. Terwijl ik gewoon probeerde te voorzien in een behoefte. Een andere plek zoeken in Veere hadden ze nog voorgesteld. Maar hier kon ik relatief makkelijk in, tegen een eerlijke prijs."

Illegale bakker in Veere mag voorlopig open blijven (foto: Omroep Zeeland)

De bakker kreeg hulp en steun van de inwoners van Veere. Zij zamelden handtekeningen in. De gemeente Veere ging overstag na dat protest en nu is Koole twee keer per week open, legaal. In ieder geval tot januari 2021. Dan moeten de plannen voor de Marktkoophal wat concreter zijn. Koole: "Ik ben gewoon blij dat ik nu door kan gaan. En de mensen ook, ik krijg veel positieve reacties."

Koole heeft al uitbreidingsplannen, voorzichtige weliswaar. "Misschien wat kaas, beleg. Een pakje koffie. Dat de mensen daarvoor ook niet de auto hoeven te pakken."

