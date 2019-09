Annette Jumelet steekt de kaarsen aan op cd-presentatie

Violiste Annette Jumelet uit Bruinisse presenteert vrijdag haar eerste solo-cd, Light Me Up. Daarop staan licht klassieke werken, maar ook arrangementen van popballads, zoals het duet Perhaps Love van John Denver en Plácido Domingo. Voor dat nummer heeft ze ook een videoclip gemaakt.

Annette Jumelet heeft zin in de presentatie: "We maken er echt iets leuks van. Er komen mensen met de bus uit Bruinisse naar de Grote Kerk in Brouwershaven. Vrienden en familie kunnen op een boot mee terugvaren, om de cd te vieren."

Combinatie

Voor de cd werkte Annette samen met Marien Stouten (orgel en productie) en Jan-Peter Teeuwen (piano), die de arrangementen voor zijn rekening nam: "Met hem speel ik ook in combo Take Five. Muziek maken is niet mijn beroep. Ik vind het goed om de combinatie op te zoeken met het werk dat ik nu doe: een logopediepraktijk in Bruinisse en omstreken."

Op de presentatie speelt Annette Jumelet muziek van de cd, zoals The Rose, Over The Rainbow, maar ook klassieke werken, zoals Air van J.S. Bach. De presentatie van Light Me Up in de Grote Kerk van Brouwershaven begint vrijdag om 20.00 uur.