Speedbootongeval, hekgolf, zwembadincidenten, dit was de zomer van 2019

28 juni 2019, zwembad Koewacht

Het is begin zomer als het zwembad in Koewacht geplaagd wordt door een groep Belgische jongeren die zich schuldig maakt aan intimidatie, mishandeling, bedreiging en aanranding. Het probleem speelt al langer en de gemeente Terneuzen besluit ingrijpende maatregelen te nemen. Bezoekers moeten zich voortaan identificeren en de badmeesters krijgen bodycams.

Bodycams niet ingezet

De bodycams zijn geen enkele keer ingezet. Volgens de gemeente Terneuzen is het doel, gebruik als preventieve maatregel, daarmee bereikt. De rest van de zomer zijn er geen incidenten meer geweest. Binnenkort wordt er geëvalueerd en vooruitgeblikt naar volgend jaar.

Lees ook:

Extra toezicht en inzet van bodycams bij het zwembad in Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

30 juni 2019, Badstrand Vlissingen

Op het Badstrand in Vlissingen worden verschillende mensen verrast door een hekgolf die wordt veroorzaakt door een passerend zeeschip. Zeker zeven mensen worden het water in getrokken. Onder meer twee kinderen belanden in het ziekenhuis. Rijkswaterstaat en de ouders van de kinderen doen aangifte. Vermoedelijk voer de kapitein te hard.

Zaak nog in onderzoek

De zaak is twee maanden later nog altijd in onderzoek bij de politie. Dat heeft te maken met het feit dat de schipper nog gehoord moest worden en daarvoor in Nederland moest zijn. Als het onderzoek is afgerond, bekijkt het Openbaar Ministerie of er strafrechtelijk vervolgd gaat worden.

Lees ook:

Een hekgolf sleurt meerdere mensen het water in (foto: Omroep Zeeland)

1 juli 2019, Oosterschelde

Een 46-jarige zwemmer uit Breda die vermist raakt in de Oosterschelde, wordt na een zoektocht van twee uur gevonden. Reanimatie door de hulpdiensten mag niet meer baten. De politie concludeert na onderzoek dat het om een noodlottig ongeval gaat.

Lees ook:

Zoektocht naar een vermiste zwemmer in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

23 juli 2019, kust Zoutelande

Bij een botsing tussen een speedboot en een rubberboot komt een 15-jarig meisje uit Limburg om het leven. De bestuurder van de speedboot, een 33-jarige man uit de gemeente Veere, wordt aangehouden. De bestuurder van de speedboot wordt verdacht van aanvaring door schuld.

Blaastest versus bloedtest

Onderwerp van onderzoek is nog of er alcohol boven de toegestane hoeveelheid genuttigd is. Het Openbaar Ministerie meldde op basis van een blaastest dat de bestuurder van de speedboot te veel gedronken zou hebben. Later meldt de advocaat van de man dat bloedonderzoek heeft uitgewezen dat hij niet te veel alcohol op had. Na het afronden van het strafrechtelijk onderzoek, wordt een beslissing over vervolging genomen.

Lees ook: