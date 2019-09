Bijna alle fijnsparren Clingse Bossen gedood door kleine kever

Je ziet de fijnsparren die zijn getroffen door de Letterzetter al van ver staan. In een verder groen bos, staat er ineens een perceel vol met kale, bruine bomen. Veel eer is er niet meer aan te behalen. En als je dichterbij komt, wordt meteen duidelijk waarom. Overal in de bast zitten gaatjes. In een oogopslag zijn er tientallen te zien.

De Letterzetter graaft gangen in de bast van de bomen die funest zijn voor de sapstromen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens boswachter Alex Wieland van het Zeeuws Landschap zijn de kevertjes vorig jaar zomer al aan komen vliegen en houden ze sindsdien flink huis in het bos. Naar schatting is inmiddels 95 procent van de fijnsparren aangetast door de kever in de Clingse Bossen. Door de droogte van de afgelopen twee jaar hadden de bomen het al zwaar, maar het bezoek van de Letterzetter is de nekslag.

Alle getroffen bomen kappen en en het hout verkopen is geen optie. Geen meubelmaker die geïnteresseerd is in hout vol kleine gaatjes. Het hout is hooguit geschikt om te versnipperen en te gebruiken voor pallet-kachels. Daarnaast wil het Zeeuws Landschap deels ook de natuur haar werk laten doen.

De Letterzetter dankt zijn sympathiek klinkende naam aan de mooie vormen die hij maakt. "Als je een getroffen boom doorzaagt zie je een sierlijke lijn die overal even dik is", legt Alex Wieland uit. "Net als de letterzetters vroeger in de drukkerijen die mooie letters maakten."

"Daar waar de bomen een gevaar opleveren voor de omgeving, worden ze gekapt", legt Alex Wieland uit. De andere bomen vallen op den duur vanzelf om. Wat uiteindelijk ook weer goed is voor paddenstoelen en voor de groei van andere nieuwe bomen. Wat dat betreft ziet Wieland het ook als een kans.

"Want op de open plekken die straks ontstaan, gaan weer andere bomen groeien. Dus het is ook goed voor het eco-systeem", legt Wieland uit. "Over vijf jaar staan hier weer gewoon bomen en is het weer bos."