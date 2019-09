'Het was een zwarte dag voor Zoutelande'

"Het ongeval heeft grote impact gehad op met name de jonge strandwachten die eerste hulp verleenden", zegt Ben Altena, hoofd strandwacht Zoutelande. "De jongste strandwacht die hier rondloopt is even oud als het slachtoffer. Dan is zoiets behoorlijk ingrijpend. Sommigen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met Slachtofferhulp te praten."

Mensen begonnen te roepen

Het is die 23e juli druk op het strand en in het water. De looppatrouille van de strandwacht is in de buurt als ze merken dat er iets goed mis is. "Mensen begonnen te roepen, gelukkig waren we vlakbij. We hebben het slachtoffer uit het water gehaald en reanimatie opgestart met een aantal badgasten."

Sommigen hadden moeite met slapen of werden getriggerd door bepaalde geluiden waardoor het ongeluk weer terugkwam." Ben Altena - hoofd strandwacht Zoutelande

Op de dag zelf en die daarna zijn er meerdere sessies met het hele strandwachtteam geweest. "Je praat er zoveel mogelijk over om het samen te verwerken. Sommigen hadden moeite met slapen of werden getriggerd door bepaalde geluiden waardoor het ongeluk weer terugkwam. Nu, twee maanden later, heeft iedereen het een plekje kunnen geven. We zijn als team nog hechter geworden."

Verschillende hulpdiensten rukten uit. (foto: HV Zeeland)

De bestuurder van de speedboot, een 33-jarige man uit de gemeente Veere, is na het ongeluk aangehouden. Hij wordt verdacht van aanvaring door schuld. Onderwerp van onderzoek is nog of er alcohol boven de toegestane hoeveelheid genuttigd is.

Wel of niet te veel gedronken

Het Openbaar Ministerie meldde op basis van een blaastest dat de bestuurder van de speedboot te veel gedronken zou hebben. Later zei de advocaat van de man dat bloedonderzoek had uitgewezen dat hij niet te veel alcohol op had. Na het afronden van het strafrechtelijk onderzoek wordt een beslissing over vervolging genomen.

