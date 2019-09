Leerling Calvijn College niet welkom op school na actie voor korte broek

De 'time-out' was eerst voor drie dagen maar werd verlengd. In een gesprek met de schoolleiding kreeg de leerling volgens eigen zeggen de keuze om naar een andere school te gaan of zijn excuses aan te bieden. Omdat de jongen in zijn examenjaar zit heeft hij besloten zijn excuses aan te bieden. Wel geeft hij aan nog steeds achter zijn actie te staan.

#BOOS

#BOOS is een populair online programma van BNNVARA-presentator Tim Hofman. Hij wil nu voor elkaar krijgen dat leerlingen vrije kledingkeuze krijgen. Hofman roept in het programma leerlingen op een brief te downloaden en door hun ouders te laten ondertekenen. Die brief moeten ze komende dinsdag mee nemen

In het programma confronteert Hofman de directie met de regel over de korte broeken. Bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College geeft als reden voor de regel: "De lijn die wij volgen is dat mannen en vrouwen verschillend geschapen zijn en zich verschillend kleden." Het Calvijn College komt vrijdag waarschijnlijk met een officiële reactie op het nieuws.

In het verleden was er ook al eens kritiek op de regel van de korte broek. Toen werden ongeveer 2500 handtekeningen opgehaald maar dat leverde de leerlingen niets op.

De brief die Hofman opstelde voor de ouders van leerlingen van het Calvijn College (foto: Omroep Zeeland)

