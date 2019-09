Nieuwe Sluis Terneuzen kan 100 jaar mee

Omgevingsmanager Harm Verbeek over de hoogte van de Nieuwe Sluis

Het model van de Nieuwe Sluis van Terneuzen dat op schaal is nagebouwd (foto: Omroep Zeeland)

De zeespiegel stijgt en daar is de Nieuwe Sluis op voorbereid. De komende honderd jaar zou de sluis, volgens omgevingsmanager Harmen Verbeek, voorbereid moeten zijn op een eventuele stijging: "We moeten vooruit kijken en daar hebben we zowel de damwanden als de deuren flink hoger gemaakt. We hebben een aantal aannames moeten doen want we weten natuurlijk niet hoeveel de zeespiegel zal gaan stijgen."

Zaterdag is het open dag bij het complet van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Mensen die kaartjes op de kop hebben kunnen tikken voor de begeleide wandeling krijgen dan de nieuwe wanden en deur van dichtbij te zien maar ook voor de mensen die geen kaartjes hebben is er genoeg te doen volgens Verbeek."We hebben een uitgebreid zij-programma. In het Portaal van Vlaanderen kan je precies ervaren hoe het is om dit alles te bouwen. Er is veel te zien."