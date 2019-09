Nieuwe Zeeuwse staking metaal en techniek van de baan

Landelijke stakingsdag FNV Metaal voor beter cao metaalbewerkers en installatiemonteurs (foto: ANP)

De medewerkers in de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, aldus de bond in een verklaring. De loonsverhoging komt neer op een stijging van 3,4 procent per jaar. Ook is er een deal over een generatiepact, waarbij ouderen eerder korter kunnen werken zodat jongeren een vaste baan kunnen krijgen.

De meeste Zeeuwen in deze branche werken bij bedrijven als Engie, TMS, Spie, CroonWolter&Dros en Euro-Mit Staal. Volgens FNV Metaal-bestuurder Marry van der Stel is er al jaren een gebrek aan mensen: "In Zeeland is sprake van een nijpend personeelstekort in de technische sector", aldus Van der Stel. "De klaagzang van de werkgevers hierover wordt bevestigd door de cijfers van het CBS."