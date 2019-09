Zeeland wordt wakker: Calvijn College, Hotel Britannia en zwarte dag voor Zoutelande

Leerling Calvijn College niet welkom op school na actie voor korte broek (foto: BBN/Vara)

Kledingregels

Een leerling van het Calvijn College is deze week niet welkom op school. De leerling kreeg de straf nadat hij het YouTube programma #BOOS inschakelde om aandacht te vragen voor de kledingregels op school.

Lees ook:

De plek waar hotel Britannia ooit stond en moet komen. (foto: Omroep Zeeland)

Britannia

"Potentiële kopers leggen geen half miljoen euro neer, om vervolgens een deel van de tijd niet hun appartement in te kunnen." Dat beargumenteerde projectontwikkelaar Jørgen Geurts van AVV donderdagavond aan de Vlissingse gemeenteraad. Geurts wil dat een deel van het nieuw te bouwen hotel Britannia aan de boulevard in Vlissingen permanent of deeltijd bewoond kan worden.

Lees ook:

Verschillende hulpdiensten rukten uit. (foto: HV Zeeland)

Slachtofferhulp

Medewerkers van de strandwacht Zoutelande hebben slachtofferhulp gekregen na een dodelijk ongeval op 23 juli. Bij een botsing tussen een speedboot en een rubberboot kwam toen een 15-jarig meisje uit Limburg om het leven.

Lees ook:

Het begin van de herfst in Middelburg (foto: Lianne Provoost, Westkapelle)

Weer

Het eerste deel van de dag is het droog en komt de zon er geregeld door. In de middag neemt de bewolking toe, net als de zuidwestenwind, die dan windkracht 5 of 6 kan bereiken. Tegen het eind van de middag komen vanuit het westen een paar buien over. De middagtemperatuur komt iets hoger uit dan gisteren, het wordt een graad of 19 a 20 vandaag.

Het weekend verloopt frisser, het wordt 16 of 17 graden bij een noordwestelijke wind. Vooral op zaterdag een paar buien en tussendoor wat zon, zondag overwegend droog.