Renovatie van Stationsbrug in Middelburg van start

De Stationsbrug in Middelburg wordt grondig gerenoveerd (foto: Provincie Zeeland)

Het gaat op dit moment om voorbereidende werkzaamheden voordat op woensdag 25 of donderdag 26 september de brug van zijn plek wordt gehaald. Via het water wordt de brug naar Krimpen aan den IJssel gebracht, daar krijgt het in een speciale ruimte een uitgebreide behandeling.

Chroom-6

Dat is nodig omdat er vorig jaar de gevaarlijke stof Chroom-6 werd gevonden in oude verflagen. Die stof werd in de jaren zestig tot en met tachtig veel gebruikt voor hout, verf en plastic. Mensen die in aanraking komen met de vrijgekomen stof kunnen op termijn kanker krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor de voortplanting. Chroom-6 kan via inademing en door aanraking in het lichaam komen.

In een oude verflaag van de stationsbrug in Middelburg is Chroom-6 gevonden (foto: Hamelink uit Middelburg)

De Stationsbrug wordt op maandag 23 september gesloten en verhuisd. De afsluiting duurt tot en met zondag 12 april 2020. Terwijl de brug onder handen wordt genomen in Krimpen zullen ook in Middelburg werkzaamheden zijn: pijlers en landhoofden worden daar opgeknapt.

Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wandelen over een tijdelijke 'pontonbrug'. Voor schepen gaat de tijdelijke brug een aantal keer per dag open. (Brom)fietsers moeten een half jaar lang over de Schroebrug rijden om aan de overkant te komen.