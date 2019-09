Beste zwemster van Zeeland is terug uit Amerika

De Rijcke zwom en studeerde vier jaar aan de Lindenwood University in Missouri. En met succes: "Vorig jaar ben ik op de 200 yards vrije slag nationaal kampioen geworden van de divisie. Dat was echt heel gaaf. Het was een super close finish en ik had eigenlijk enkel op een finaleplaats gehoopt dus dat was zeker het hoogtepunt," aldus De Rijcke.

Het zwemmen leverde De Rijcke ook veel mooie ervaringen op in de Verenigde Staten: "Het mooiste vond ik dat ik heel veel mensen heb leren van over de hele wereld. We reisden ook naar allerlei plekken voor wedstrijden en zo kon veel zien van Amerika en dat was echt heel gaaf. Zo hebben we ook trainingskampen gedaan op Hawaï en in Miami."

Zwemster Simone de Rijcke (foto: Omroep Zeeland)

Nu zit het Amerikaanse avontuur erop en is Simone de Rijcke weer terug in Nederland: "Ik ga op kamers in Boxtel en ga bij PSV in Eindhoven zwemmen. Al die toppers lopen daar ook rond. Er zijn heel veel goede zwemmers en de trainingen zijn heel goed. Ik heb altijd in mijn afstanden in yards gezwommen dus mijn tijden in meters zijn nog niet zo goed maar ik hoop een finale te halen op een NK dat zou super leuk zijn.