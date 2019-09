Hier is de kans dat je eerder overlijdt door luchtvervuiling en geluidsoverlast het grootst

Uitsnede van de vieze-lucht-en-herriekaart (foto: RTL)

RTL Nieuws maakte de vieze-lucht-en-herriekaart op basis van schattingen van het RIVM. De kaart toont voor het hele land het risico op ziekte of vroegtijdig overlijden als gevolg van vervuilde lucht of geluidsoverlast door verkeer, scheepvaart, industrie en luchtvaart. Hoe roder het gebied, hoe groter de kans om ziek te worden van luchtverontreiniging of geluid.

Zeeland doet het relatief goed

Op de kaart kleurt Zeeland grotendeels blauw, goed nieuws zou je denken. Maar je ziet ook plekken die geel of rood oplichten. Zo slingert de A58 als kronkelende gele slang door Zuid-Beveland en staan vooral Vlissingen-Oost, Terneuzen en Sas van Gent er rood op. Ongetwijfeld komt dat door de industrie die daar gevestigd is.

Desondanks doet Zeeland het relatief goed, vergeleken met andere delen van het land. Onze provincie kleurt grotendeels blauw op de kaart. Maar wie echt het risico op vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling en geluidsoverlast tot een minimum wil beperken, kan beter naar het noorden van het land gaan, waar grote delen van Groningen, Friesland en Overijssel donkerblauw kleuren op de kaart van RTL.

Risico op vroegtijdig overlijden

Landelijk gezien zijn vooral luchthaven Schiphol en de grote steden een punt van zorg. De Randstad is één van de meest vervuilde gebieden van Europa, terwijl er wél veel mensen wonen. Rond Schiphol, Amsterdam en Rotterdam is het risico op vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling en geluidsoverlast volgens RTL soms wel drie keer groter dan bijvoorbeeld in Drenthe, Groningen, op de Waddeneilanden of in delen van Zeeland.

Volgens het RIVM is 5 tot 6 procent van alle ziekte en sterfte in Nederland toe te schrijven aan milieufactoren als luchtvervuiling en omgevingsgeluid. Jaarlijks overlijden 10.000 tot 15.000 Nederlanders aan de gevolgen van vieze lucht en herrie.

Vijf tot tien sigaretten

Op de plekken met de meeste vervuiling (donkerrood op de kaart) staat het effect gelijk aan het elke dag roken van vijf tot tien sigaretten. Veel inwoners van die gebieden hebben niet door hoe groot de risico's zijn. Met de vieze-lucht-en-herriekaart willen RTL en het RIVM hen daar bewust van maken.