Zeegras komt stukje bij beetje terug in de Grevelingen

In het verleden zat er zo'n 4.000 hectare zeegras in de Grevelingen, maar dat is nu grotendeels verdwenen. Toch is Rijkswaterstaat optimistisch over het terugbrengen van het zeegras in het meer.

Op proefvelden in de Grevelingen is zeegras aangeplant, en zijn er zaadjes in de bodem geïnjecteerd. Het zeegras kwam van nature voor in de Grevelingen maar is, sinds het afsluiten van het meer in de jaren '70, verdwenen. En dat vindt Thijs Poortvliet, projectleider van Rijkswaterstaat, jammer. "Je moet zeegras zien als een ecologische sleutelsoort, het is belangrijk voor de flora en fauna in de Grevelingen."

Kraamkamer voor dieren

Jannes Heusinkveld van de Fieldwork Company uit Groningen, werkt aan het terugplaatsen van het zeegras. "Het biedt een kraamkamer voor vissen en krabben bijvoorbeeld en het kan CO2 opslaan. Daarnaast dempt het de golfwerking, en zorgt dus ook nog voor kustbescherming. Heel wat nuttige functies dus."

Rens Cronau met aangeplant zeegras in de Grevelingen. (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat heeft vier jaar uitgetrokken voor het project. "We we zijn iedere keer aan het kijken wat er wel en niet lukt. Na die vier jaar maken we de afweging of we er mee door gaan", zegt Thijs Poortvliet. "Maar de potentie voor het project om te slagen is enorm, gezien het grote areaal aan ondiep water."

Schoonmaakploeg onder water

Toch zijn er nog uitdagingen om op te lossen. "Je moet denken aan krabben die het zeegras eten en omknippen en de algengroei op de jonge planten die zorgen voor verstikking", zegt Jannes Heusinkveld. "Daarom gebruiken we kooien om de krabben weg te houden en we werken met alikruiken - krukels - die de algen opeten. Die werken als een soort schoonmaakploeg voor de planten."

Wat is zeegras? Zeegrassen zijn de enige zaadplanten die zich volledig aangepast hebben aan een permanent overstroomd zoutwatermilieu. Hierdoor hebben ze een sterke concurrentiepositie. Zeegras ecosystemen hebben hoge natuurwaarden. Zo stabiliseert een zeegrasveld het sediment. Doordat de velden vaak hoge dichtheden bereiken wordt de erosie sterk gereduceerd. Daarnaast worden de zeegrasvelden ook wel gezien als kraamkamer en schuilplaats voor vissen en andere mariene fauna. BRON: Delta Expertise

Rens Cronau van de Radboud Universiteit werkt ook mee aan het project. "We willen weer hele velden zeegras in het Grevelingenmeer. Het is een heel mooi plantje, dat zijn eigen omgeving zo kan veranderen dat het optimaal kan groeien", zegt hij. Maar je moet wel tot een bepaalde hoeveelheid planten komen, de kritieke massa, voordat het zo werkt. Alleen in kleine hoeveelheden aanplanten werkt dus niet."

Experimenten

"We zijn nu nog experimenteel bezig, maar we willen het zeegras grootschalig terugbrengen", zegt Cronau. "Maar we moeten nog uitzoeken op welke manier dat het beste kan gebeuren. We gebruiken verschillende methodes en zitten er continu bovenop om te zien wat er gebeurt."