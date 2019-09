Goese Markt blijft dit jaar ijsvrij

Deze winter komt er geen ijsbaan in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet bekend of dit ook het definitieve einde is van de Goese ijsbaan. Stichting Zeeland Houdt van Schaatsen, het bedrijf dat de afgelopen winters de ijsbanen in Middelburg, Zierikzee en Goes beheerde, geeft aan nog in gesprek te blijven met de gemeente en ondernemers om te kijken of de ijsbaan in de toekomst terug kan komen.