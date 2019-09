GOES wil zich niet ingraven tegen DVS'33

GOES-aanvaller Silvio Hage in duel met twee verdedigers van Jong Almere City FC (foto: René van der Vliet)

GOES ging vorige week met 0-3 onderuit tegen Jong Almere City. In de rust stapte trainer Ruud Pennings over naar een systeem met vijf verdedigers, om meer controle over de wedstrijd te krijgen. Pennings vond dat zijn ploeg een goede tweede helft speelde. "Daar willen we op voortborduren."

Pennings vind dat DVS'33 een goede ploeg is. "Titelkandidaat? Ja, dat klopt wel. Ze zijn sterk en spelen heel aanvallend. Het is qua niveau te vergelijken met Jong Almere."

Gevaarlijk

"We gaan ons niet ingraven. Daar waar kan willen we zelf ook aan voetballen toekomen. Dat we teruggedrongen worden is niet erg. Via de omschakeling kunnen we ook gevaarlijk zijn. Ik heb er vertrouwen in."

GOES kan tegen DVS'33 niet beschikken over de geblesseerden Sjoerd Verhulst, Daniel Wissel (zie kader), Tim de Winter en Hakan Basagac.

Daniel Wissel gaat dinsdag zijn rentree maken bij GOES in het ingelaste oefenduel tegen VC Vlissingen. Wissel raakte bijna een jaar geleden (30 september 2018) zwaar geblesseerd in het duel tegen Jong FC Volendam. De aanvaller scheurde zijn kruisband af en wachtte een lange revalidatie.

GOES-aanvaller Daniel Wissel zoekt een afspeelmogelijkheid (foto: Frans van Pagee)

Derde Divisie A

stand 1. Jong Almere City FC 2-6 2. DVS'33 2-6 3. Sparta Nijkerk 2-6 4. Harkemase Boys 2-6 5. Hoek 2-6 10. GOES 2-3

Topscorer

DVS'33 heeft met Joshua Patrick en Olivier Pilon twee veel scorende aanvallers in de ploeg. Patrick, die overkwam van DOVO was vorig seizoen met 37 treffers topscorer van de Derde Divisie. Pilon eindigde op de tweede plaats met 31 treffers.

DVS'33 was vorig seizoen de meest scorende ploeg in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal met 102 doelpunten. De club eindigde op de derde plaats, maar plaatste zich niet voor de nacompetitie.