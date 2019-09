Onderwijsinspectie onderzoekt 'time-out' leerling Calvijn College na kortebroekenprotest

Leerling Calvijn College niet welkom op school na actie voor korte broek (foto: BNNVARA)

Volgens de wet moet een middelbare school bij de Onderwijsinspectie melden als een leerling meer dan één dag wordt geschorst. In de wet staat ook dat een schorsing maximaal vijf aaneengesloten schooldagen mag duren. De Onderwijsinspectie zegt de afgelopen periode geen meldingen te hebben gehad van het Calvijn College in Goes.

Kledingregels

De leerling kwam in het nieuws omdat hij het populaire YouTube-programma #BOOS inschakelde om de kledingregels bij het Calvijn College aan de kaak te stellen. Van jongens wordt verwacht dat zij een lange broek aan doen naar school. Meisjes mogen niet in een broek naar school.

In een eerder gesprek met de schoolleiding kreeg de leerling naar eigen zeggen de keuze om naar een andere school te gaan of zijn excuses aan te bieden. Omdat de jongen in zijn examenjaar zit, heeft hij besloten zijn excuses aan te bieden. Wel geeft hij aan nog steeds achter zijn actie te staan.

Tim Hofman, de presentator van het BNNVARA-programma, ging namens de leerling het gesprek aan met bestuursvoorzitter Jan Bakker. Bakker bleef zich vastklampen aan het reglement en Hofman wil het voor elkaar krijgen dat leerlingen vrije kledingkeuze krijgen op het Calvijn College.

Hofman roept de leerlingen op om aanstaande dinsdag allemaal in korte broek te komen. Daarnaast vraagt hij via een brief aan de ouders van de scholieren naar hun mening over het kledingreglement.

2500 handtekeningen

In het verleden was er ook al eens kritiek op de regel van de korte broek. Toen werden ongeveer 2500 handtekeningen opgehaald maar dat leverde de leerlingen niets op.

Het Calvijn College laat weten dat het deze zaak niet groter wil maken en gaat niet via de media reageren op de uitzendingen van #BOOS en de gevolgen daarvan.