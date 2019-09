'Regionale meldkamers 112 nog steeds erg kwetsbaar'

Ambulances (archief) (foto: Omroep Zeeland)

In 2015 kwamen kwamen de Inspectie J&V en AT al tot de conclusie dat de regionale meldkamers en de landelijke centrale in Driebergen kwetsbaar waren. De landelijke 112-centrale heeft wel de risico's geïnventariseerd en maatregelen genomen, maar regionale meldkamers hebben nauwelijks maatregelen genomen. Volgens de onderzoekers zien de regionale meldkamers 'de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen'.

De verouderde techniek van de meldkamers wordt niet op korte termijn vernieuwd. De meldkamers wachten tot diverse meldkamers worden samengevoegd. Het probleem is alleen dat die samenvoeging tot tien regionale meldkamers vertraagd is. In Zeeland is er op korte termijn wel een verandering te verwachten. Op 1 januari verhuist de meldkamer van Middelburg naar Bergen op Zoom in de hoop een verbeterslag te kunnen maken.

Ook het overnemen van elkaars taken als een meldkamer getroffen wordt door een calamiteit is problematisch. Meldkamers kunnen elkaars taken slechts gedeeltelijk overgenomen, waardoor de afhandeling van een noodmelding soms moeilijk gaat en vertraging oploopt.

Daarnaast zitten er door een tekort aan personeel niet altijd voldoende medewerkers op een meldkamer. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij de medewerkers van de centrales, met alle gevolgen van dien.

Aanbevelingen

Als het aan de Inspectie J&V en AT ligt, wordt er de komende jaren voldoende geïnvesteerd in personeel en techniek. Daarnaast moet het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor zorgen dat de meldkamers noodmeldingen goed van elkaar over kunnen nemen, en moeten de meldkamers risico's voor hun functioneren inventariseren. Vervolgens moeten de kamers de inspectie en AT elk jaar informeren welke stappen zij zetten om tot de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie te komen.

Dat de meldkamers kwetsbaar zijn, bleek deze zomer nog. Op 24 juni was het alarmnummer 112 ruim drie uur niet bereikbaar. Dat kwam door problemen bij KPN.

