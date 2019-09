Ongeslagen status inzet voor Hoek in duel tegen Ajax

Lieven Gevaert coacht Hoek in het uitduel tegen ODIN'59. (foto: Orange Pictures)

De komst van Nelis (24) werd vorige week bekendgemaakt door Hoek, dat nog op zoek was naar een aanvaller.

Breekijzer

"Ik heb nog nooit met Robin gewerkt, maar ken hem wel als tegenstander in België", zegt Hoek-trainer Lieven Gevaert. "Hij heeft kwaliteiten, die we nog niet in onze selectie hebben. Hij is groot, heeft veel power en is een breekijzer."

Volgens Gevaert is het nog niet duidelijk of Nelis morgen direct een basisplaats heeft. "Dat weet ik nog niet. De knoop is nog niet doorgehakt."

Ajax is een tegenstander die Hoek de afgelopen seizoenen regelmatig is tegengekomen, zowel in de competitie als nacompetitie. "De stand geeft een vertekend beeld. Ajax heeft nog maar één wedstrijd gespeeld en heeft nog nul punten. Daarom staan ze laag. Maar dat zegt niet zoveel."

Derde Divisie A

stand 1. Jong Almere City FC 2-6 2. DVS'33 2-6 3. Sparta Nijkerk 2-6 4. Harkemase Boys 2-6 5. Hoek 2-6

Veldspel

Hoek heeft na twee duels nog geen puntenverlies geleden en deelt de koppositie. Het veldspel moet nog verbeteren, zo liet verdediger Gert-Jan van Leiden al weten na de zege op ODIN'59, vorig weekend. "We werken er aan", zegt Gevaert.

"Ik ben nu pas veertien dagen bij de club en zitten we dus eigenlijk nog in de voorbereiding. Er is weinig tijd, want de competitie is al begonnen. En het resultaat telt al."