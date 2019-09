'Zeeland moet kansen door Brexit grijpen'

Brexit (foto: Pixabay)

Het is de verwachting dat de bedrijven die de Noordzee zullen oversteken zich vooral in de Randstad zullen vestigen. Denk aan financiële instellingen die in de regio Amsterdam willen zitten of aan farmaceutische bedrijven. Maar dat is geen automatisme, zegt Veraart: "Ik weet zeker dat er ook bedrijven bij zijn die overwegen om naar Groningen, Friesland, Limburg of Zeeland. We moeten vooraan staan om duidelijk te maken dat ze hier welkom zijn."

Sterkere Zeeuwse economie door Polen en Portugezen

De Brexit biedt volgens Veraart meer kansen: Oost-Europese arbeidsmigranten- "bouwvakkers uit Polen en lassers uit Portugal"- die nu nog in EU-lidstaat Groot-Brittannië werken, zouden wat hem betreft na de Brexit in Nederland aan de slag kunnen. "Die kunnen we aantrekken zodat onze economie sterker wordt."

We moeten vooraan staan om duidelijk te maken dat ze hier welkom zijn."" Ton Veraart, D66-Statenlid

Veraart maakt zich zorgen over de douanecapaciteit in Zeeland na de Brexit. Die zal in heel Nederland moeten toenemen, omdat ons land een buitengrens van de Europese Unie wordt en Nederlandse havens grenshavens worden. Het Statenlid hoopt dat het Rijk Terneuzen en Vlissingen niet vergeet: "Rotterdam weten ze te liggen, maar Zeeland is vanuit Den Haag soms een beetje ver weg."

Zeeland meer last van Brexit

Uit onderzoek blijkt volgens Veraart dat de schade door de Brexit in Zeeland groter is dan in andere regio's. Dat zou liggen aan de grote agrifood-sector en de chemische sector die hier relatief groot zijn en die veel naar Engeland exporteren.

Ton Veraart over de kansen en risico's van de Brexit voor Zeeland

Ton Veraart, Statenlid D66 (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: