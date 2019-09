SGP komt met manifest: jeugdzorg moet beter

SGP-raadsleden uit de hele provincie hebben deze zomer jeugdzorginstellingen en het inkoopbureau bezocht om zich te verdiepen in de problematiek. In Zeeland gaan dertien gemeenten ieder voor zich over de vraag welke kinderen en jongeren zorg krijgen en wie niet, en hoeveel zorg dan.

Een jongere uit Terneuzen krijgt daardoor andere zorg of meer aangeboden dan bijvoorbeeld een jongere uit Middelburg. Maar de versnippering leidt tot meer problemen.

Als een jongere of een gezin problemen heeft, dan moet het niet uitmaken in welke gemeente je woont." Harold van de Velde - Statenlid SGP

"Er zijn nu gewoon verschillen", constateert Harold van de Velde, Statenlid voor de SGP in de provincie, "Maar als een jongere of een gezin problemen heeft, dan moet het niet uitmaken in welke gemeente je woont." En dit is één van de problemen in de jeugdzorg die de SGP signaleert.

Veel bureaucratie

Jeugdzorginstellingen moeten nu bij dertien gemeenten verantwoording afleggen over hun uitgaven. En de ene gemeente wil de cijfers weer op een andere manier aangereikt krijgen dan de andere. Het heeft tot gevolg dat er veel zorggeld op gaat aan administratie en accountants. Zorggeld dat niet kan worden besteed aan de zorg zelf. Vanwege die bureaucratie bezuinigen zorginstellingen noodgedwongen op personeel.

SGP roept met manifest op tot meer samenwerking in de jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

De SGP roept in haar manifest de Zeeuwse gemeenten op om meer samen te werken. Er moeten eenduidige protocollen komen bij het aanvragen van zorg, bij het controleren van de zorg en bij de financiële verantwoording. Door de jeugdzorg gezamenlijk beter te organiseren, zullen de kosten dalen en de kwaliteit verbeteren.

Samenwerken, samenwerken, samenwerken...

Het is een uitdaging, om het beleid in dertien gemeenten op één lijn te krijgen. Statenlid Harold van de Velde: "In Zeeland zijn we toch wel een beetje gewend op je eigen manier dingen te doen." De SGP-raadsleden in de verschillende Zeeuwse gemeenten zullen daar in ieder geval in hun gemeente nadrukkelijk voor pleiten en hopen de andere partijen daarin mee te krijgen.

Manifest SGP Alle dertien gemeenten zijn nu afzonderlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat geeft een versnipperd beleid, versnipperde kennis bij raadsleden en verschillen in de zorg voor kinderen en jongeren in verschillende gemeenten. Dat moet beter vindt de SGP. Dit is de gezamenlijke oproep van alle SGP-fracties in Zeeland: 1. Onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke hulp moeten beter samenwerken 2. Minder administratie, meer kwaliteit 3. De dertien gemeenten moeten samenwerken en gezamenlijk kwaliteit controleren 4. Financiering op basis van resultaat 5. De dertien gemeenten moeten samenwerken en dezelfde procedures hanteren bij het aanvragen van jeugdzorg 6. De dertien gemeenten moeten samenwerken en gezamenlijke dure behandelingen financieren 7. Er moeten betere netwerken komen van zorgverleners met scholen en kerken en maatschappelijke organisaties 8. Er moet meer en betere laagdrempelige opvoedhulp komen 9. Er moet meer gedaan worden om pleegouders te vinden en er moeten meer gezinshuizen komen 10. Gemeenteraadsleden en zorgverleners moet meer met elkaar in dialoog voor goede toegankelijke en betaalbare jeugdzorg Het manifest besluit met de woorden: 'Vanuit een Bijbelse les: niet alleen het eigen belang voor ogen stellen, maar ook die van een ander. Met hoofd, hart en handen!'

Lees ook: