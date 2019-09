Speelgoedwapens in beslag genomen bij braderie Kruiningen

Speelgoed vuurwapens in beslag genomen bij braderie Kruiningen (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De politie kreeg om 11.00 uur een melding dat op de braderie twee jongemannen met een vuurwapen gezien waren. De melder had de indruk dat het duo wat van plan was. Het zou gaan om een pistool.

Agenten met kogelwerende vesten zijn vervolgens op onderzoek gegaan. De twee jongemannen werden niet meer aangetroffen. Wel zagen de agenten dat vanuit een kraam zwarte speelgoedpistolen werden verkocht. Het speelgoed, dat in kratten was opgeslagen, is in beslag genomen. Het gaat om enkele tientallen speelgoedpistolen.

Verboden

Dergelijk speelgoed is in Nederland verboden omdat het er echt uit ziet en dus gebruikt kan worden bij een beroving of overval. De politie neemt om die reden wel vaker nepwapens in beslag. Onlangs werd zo'n wapen afgepakt van een jongen uit Kapelle, die hij vlak daarvoor had gewonnen op de kermis in Goes.

